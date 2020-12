Coronavirus – Berset parle des vaccins avec les ministres européens Le conseiller fédéral en charge de la santé a participé mardi à une réunion sur les vaccins contre le COVID-19. Les discussions ont porté sur les stratégies nationales de vaccination.

Une réunion ministérielle virtuelle a rassemblé mardi le conseiller fédéral Alain Berset et ses homologues européens. Ils ont échangé au sujet du vaccin contre le Covid-19 et des différentes stratégies de vaccination.

Sur invitation du ministre français de la Santé Olivier Véran, le conseiller fédéral Alain Berset a participé à une réunion sur le vaccin contre le COVID-19, indique mardi un communiqué de presse du Département fédéral de l’intérieur. Les discussions ont notamment porté sur les stratégies nationales de vaccination.

Collaboration importante

Les recommandations et les campagnes relatives à la vaccination, les questions logistiques et le calendrier ont également été abordés. Les ministres ont aussi échangé au sujet des aspects transfrontaliers. Dans ce contexte, le conseiller fédéral Alain Berset a présenté la stratégie suisse de vaccination et a informé de l’avancement des travaux dans le pays.

Dans leur déclaration conjointe, les ministres de la Santé ont souligné l’importance de la coopération et de l’information mutuelle. Les ministres de la Santé Salvador Illa (Espagne) et Roberto Speranza (Italie) ainsi que d’autres représentants de Belgique, d’Allemagne, du Luxembourg et des Pays-Bas ont également assisté à la réunion.

ats/nxp