Conseil de sécurité de l’ONU – Alain Berset salue le rôle des femmes pour la paix Pour son premier discours onusien, le président de la Confédération a appelé à garantir «un soutien politique clair» aux femmes.

«La paix durable sera construite par et avec les femmes, ou n’existera simplement pas», a déclaré Alain Berset. KEYSTONE/Peter Schneider

Les femmes sont incontournables pour une paix durable. Pour son premier discours au Conseil de sécurité de l’ONU à New York, le président de la Confédération Alain Berset a appelé mardi à garantir «un soutien politique clair» et des ressources pour leur participation.

«La paix durable sera construite par et avec les femmes, ou n’existera simplement pas», a-t-il affirmé lors d’un débat pour anticiper les 25 ans, dans deux ans, de la résolution «Femmes, paix et sécurité». Plusieurs études montrent la corrélation entre la participation des femmes dans les processus pour mettre un terme aux conflits et la durabilité de la paix.

M. Berset dit l’avoir vérifié dans ses visites officielles. Il a rendu hommage à la société civile, notamment aux activistes pour la paix et au mouvement féministe, qui avaient oeuvré pour la résolution.

Et la Suisse prépare aussi sa présidence du Conseil en mai prochain, sous la thématique de la protection des civils. Le président de la Confédération en avait parlé lundi avec le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres.

ATS

