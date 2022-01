Levée des restrictions Covid – Berset veut libérer les Suisses des mesures le 16 février

Le certificat Covid et les restrictions de rassemblement pourraient être supprimés dans deux semaines. La question du port du masque reste à régler.

Alain Berset veut parler d’un «jour de joie» plutôt que de libération. Le 16 février pourrait marquer la fin de la plupart des restrictions liées à la pandémie. Alors que la fin du télétravail obligatoire et des quarantaines pour les cas contacts devrait être annoncée mercredi, le ministre de la Santé envisagerait d’accélérer encore sur la levée des mesures, affirme la «SonntagsZeitung». Il souhaiterait en effet supprimer le certificat Covid ainsi que les limitations de rassemblement d’ici deux semaines.

Une procédure de consultation des cantons sera lancée mercredi pour une annonce prévue le 16 février et une mise en œuvre le jour même. La principale condition sera évidemment que la situation épidémiologique reste favorable et ne connaisse donc pas d’aggravation. La fin de l’obligation du port du masque dans les lieux publics intérieurs, soit dans les magasins et les transports, serait encore incertaine.