Éditorial - «Bersetgate», en parler ou pas?

Fallait-il consacrer une page 3 aux révélations de la «Weltwoche» sur Alain Berset? Quand on l’a sondé pour avoir une réaction, le Parti socialiste nous a bien fait savoir que non, que nous tomberions dans le journalisme de caniveau.

En plus, la «bombe» de l’hebdomadaire zurichois est allumée par un ancien conseiller national UDC au passé pour le moins idéologue. Et personne n’est dupe du fait que l’organe inofficiel du parti «agrarien» a un agenda pour glisser maintenant une peau de banane sous les pieds d’un des ministres les plus populaires.

Lorsque des questions de conflits d’intérêts potentiels nuisant à un exercice serein de la fonction se posent, notre journal, tout comme d’autres, se doit d’en rendre compte.

Ce que nous faisons régulièrement. Dans ce canton, récemment, nous nous sommes par exemple intéressés à la gestion déloyale d’un municipal socialiste veveysan, à une condamnation en justice d’un président UDC du Grand Conseil, à l’infraction routière contestée d’un ancien conseiller aux États Vert, aux voyages russes «semi-privés» et à l’«optimisation fiscale» d’un conseiller d’État PLR.

«Dans cette affaire, la «Weltwoche» joue aussi sa crédibilité.»

Au nom de l’intérêt public que nous estimions prépondérant, conformément à ce qu’un quatrième pouvoir doit et peut être.

Nous n’avons pas en main les documents originaux sur lesquels la «Weltwoche» se base pour son enquête. Dont elle prétend qu’ils prouveraient qu’un conseiller fédéral aurait menti à la justice, utilisé des moyens d’État à des fins privées et mobilisé des policiers d’élite pour faire arrêter son amante.

Mais même si, évidemment, la présomption d’innocence s’impose, nous ne pouvons pas faire comme si cet article d’un confrère n’existait pas.

En se souvenant d’ailleurs que cette même «Weltwoche» sait aussi s’attaquer aux siens, elle qui révélait, il y a dix ans, les malversations d’un conseiller national UDC, pourtant candidat au Conseil fédéral. Dans cette affaire, c’est aussi le grand hebdomadaire conservateur zurichois qui joue sa crédibilité.

Claude Ansermoz est diplômé de l’Ecole Supérieure de Journalisme de Lille (ESJ) et travaille au sein de «24 heures» depuis 2003. Il a dirigé la rubrique Suisse, avant de devenir correspondant à Paris pour couvrir l’élection présidentielle de 2007. Il prend la rédaction en chef du titre en octobre 2018. @Cansermoz

