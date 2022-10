C’est reparti pour un tour – Bertrand Piccard annonce un tour du monde en zeppelin Au Forum des 100, l’explorateur vaudois a surpris l’assemblée en annonçant qu’il prévoyait un nouveau voyage planétaire, en dirigeable, d’ici à trois ans. Thibault Nieuwe Weme

Bertrand Piccard se lance un nouveau défi: un tour du monde en dirigeable fonctionnant aux énergies 100% renouvelables. (KEYSTONE/Laurent Gilliéron)

Après la montgolfière et l’avion, Bertrand Piccard partira à l’assaut du ciel en zeppelin. Lors de son passage au Forum des 100, au SwissTech Convention Center de l’EPFL mardi matin, Bertrand Piccard a annoncé le dernier-né de ses projets: un tour du monde en dirigeable «totalement solaire». Celui-ci mesurera 150 mètres de long et devrait être opérationnel d’ici à trois ans, selon l’explorateur et environnementaliste vaudois.

Cette nouvelle circumnavigation, qui devrait durer une vingtaine de jours, fera escale dans différentes écoles et gouvernements aux quatre coins du globe pour sensibiliser à la transition écologique et énergétique. À noter que ce tour du monde en dirigeable ne sera pas le premier de l’histoire. En 1929, le LZ 127 Graf Zeppelin (qui donnera son nom à cette famille d’aéronefs) fut le premier et dernier dirigeable à réaliser cet exploit.



L’innovation plutôt que la décroissance

La transition énergétique étant une thématique centrale du Forum des 100 cette année, le journal «Le Temps» (organisateur de l’événement) a recueilli le point de vue de Bertrand Piccard sur la question. Ainsi, l’aventurier défend l’idée d’une Suisse «qui doit rester innovante» et ne pas tomber dans une course à la sobriété énergétique, cette dernière étant une «forme de sacrifice». Au contraire, il faudrait selon lui viser «l’efficience», qui permet de «consommer moins avec un résultat meilleur, […] une meilleure voie que celle de la décroissance».

