Alerte au crash dans le Léman – Bertrand Piccard assume: «Quelque chose est bien tombé dans le lac» C’est le célèbre aventurier qui a contacté la police après avoir vu un appareil s’abîmer dans les eaux du lac. Alain Detraz

Bertrand Piccard se demande encore ce qui a bien pu tomber dans le lac. Face à un risque potentiel, il n’a pas hésité à appeler les secours. LAURENT CROTTET- LMS

C’était au terme d’un beau dimanche ensoleillé de septembre qu’un possible drame se jouait dans les eaux du Léman. Une demi-douzaine d’embarcations de secours s’étaient précipitées au large, entre Lutry et Villette. À l’origine de ces recherches, un appel provenant d’un «groupe de témoins» considérés comme «crédibles», selon les termes employés par la police cantonale. On parlait alors d’un hélicoptère qui se serait abîmé dans le lac. Au final, les recherches ont fait chou blanc: aucun élément n’a permis de confirmer l’accident. Mais il se trouve que l’alerte n’a pas été donnée par n’importe qui. Elle émane du célèbre aéronaute Bertrand Piccard, qui nous raconte sa version des faits.