On ne compte plus vos exploits, vos records et premières mondiales… et en plus vous avez une famille. Quel diagnostic le psychiatre Bertrand Piccard poserait-il sur lui-même? Êtes-vous un acharné?

Mon moteur, c’est la frustration! Je suis frustré par la façon dont le monde évolue; je suis frustré par la façon dont les gens détruisent la planète; je suis frustré par la façon dont tout le monde insiste sur le fait que tout est impossible. Je veux montrer comment on peut faire mieux, quelles solutions seraient déjà disponibles.