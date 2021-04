Le président du parti entend rappeler les règles de bonne conduite et n’ouvre pas la porte à Pierre Maudet.

Le PLR est en crise. En cause, les résultats du parti à la dernière élection. La direction, qui se représente, est contestée. On parle de purge, de démissions… Mais que se passe-t-il vraiment? La parole à son président Bertrand Reich.

Dans une communication interne, vous avez suggéré aux membres du PLR qui ont «activement soutenu Pierre Maudet» de démissionner. Une purge est-elle en route au PLR?

En aucune façon! Je m’adressais à cinq personnes au plus, qui, dès la campagne du 1er tour, ont joué un rôle actif en faveur de Pierre Maudet. Il faut être un peu cohérent: M. Maudet sera probablement candidat en 2023, va-t-on assister au même spectacle? Non. Et c’est très logiquement que Jacques Jeannerat, qui a assuré sa communication, a démissionné.