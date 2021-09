Départ du Lausanne HC – Bertschy a lié son destin avec Gottéron L’attaquant fribourgeois des Lions s’est engagé pour sept ans avec son club formateur dès la saison 2022-2023. Emmanuel Favre

Christoph Bertschy patine avec Lausanne depuis 2018. Keystone

Relayée sur nos supports électroniques et imprimés en fin de semaine dernière, la nouvelle a été confirmée par Fribourg-Gottéron dimanche matin: Christoph Bertschy (27 ans) quittera le Lausanne HC au terme de la saison 2021-2022.

Attaquant du club vaudois depuis 2018, le Fribourgeois s’est entendu pour sept ans avec l’organisation dans laquelle il avait effectué l’essentiel de son développement dans les rangs juniors.

«C’est un jour triste pour le LHC.» Petr Svoboda, directeur des opérations hockey du Lausanne HC

«C’est un jour triste pour le LHC, regrette Petr Svoboda, directeur des opérations hockey des Lions. Cela se jouait entre Gottéron et nous et, en bout de ligne, Christoph a été sensible aux arguments fribourgeois.» Contacté, le joueur n’a pas souhaité s’exprimer. Il ne le fera que mercredi prochain.