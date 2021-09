Hockey sur glace – Bertschy s’est engagé pour 7 saisons à Fribourg-Gottéron L’information exclusive de l’agence Sport-Center a été confirmée par le club fribourgeois: l’attaquant du Lausanne HC va rejoindre les Dragons dès la saison 2022/2023. Sport-Center

L e Lausannois Christoph Bertschy (27 ans) va rejoindre Fribourg-Gottéron dès la saison prochaine. keystone-sda.ch

Annoncé vendredi en exclusivité par l’agence Sport-Center, le départ de l’attaquant du Lausanne HC Christoph Bertschy (27 ans) à Fribourg-Gottéron a été officialisé par le club fribourgeois. Le joueur va rejoindre les Dragons à partir de la saison 2022/2023, où il a signé pour 7 saisons. Formé à Fribourg et à Berne, Bertschy a inscrit 115 points en 169 matches au LHC. L’attaquant international a notamment été champion suisse lors de l’exercice 2012/2013 avec le CP Berne et a évolué pour les Minnesota Wild en NHL (9 matchs).

«Nous sommes très fiers d’accueillir Christoph parmi nous pour les 7 prochaines saisons. C’est un joueur de hockey talentueux, il a une mentalité de gagnant et il est en plus originaire de Fribourg… Christoph jouera un rôle central dans notre future équipe», a expliqué Christian Dubé, coach et directeur sportif de Fribourg-Gottéron.

Le joueur, lui, s’est également montré satisfait de ce futur retour au bercail: «J’ai toujours considéré un retour dans mon canton d’origine à un moment donné. Je suis très fier d’avoir trouvé un accord avec Fribourg-Gottéron pour 7 saisons, a souligné Bertschy dans le communiqué de son club. Je ferai tout ce que je peux pour que nous réussissions avec les Dragons. Mon objectif est de célébrer le titre de champion suisse avec Fribourg-Gottéron».

