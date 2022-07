Escapade à un jet de la Suisse – Besançon, place des grands hommes Épousant un large méandre du Doubs, la cité franc-comtoise contourne d’éventuels préjugés sur son attrait style, douceur de vivre et la belle expo du Suisse Roman Signer. Florence Millioud Henriques

La cité franc-comtoise semble respirer au rythme tranquille du Doubs qui la ceinture. Bestjobers Elisabeth/Office du tourisme de Besançon

On tourne vite en rond à Besançon! Mais c’est surtout parce que la géographie des lieux le veut bien dans cette cité née sur un lopin de terre ceinturé par le Doubs. Et quand on dit ceinturé, rien à voir avec une figure de style. Presque parfaite, la boucle – il s’agit même du nom de baptême de ce cœur historique – est bien réelle. D’autant que moyennant deux écluses et un tunnel navigable dans une atmosphère digne d’un train fantôme, le tour de ce site que l’homme n’a cessé d’habiter est complet.