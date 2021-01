Voile – Bestaven rattrapé par son dauphin, Roura «fier» de lui Toujours en tête de la course, Yannick Bestaven a vu lundi son écart se réduire avec Charlie Dalin, qui n’est plus qu’à quelque 50 milles (185 km) du leader. Sport-Center/AFP

L'Imoca APIVIA se rapproche de Maître Coq. Twitter

Leader du Vendée Globe depuis presque un mois, Yannick Bestaven a vu revenir sur lui lundi son dauphin Charlie Dalin comme il s’y attendait alors qu’il compose avec des vents faibles au large de Rio de Janeiro.

Au classement de la mi-journée, Bestaven (Maître Coq) n’avait plus que quelque 50 milles nautiques (92 km) d’avance sur Dalin (Apivia), suivi de Thomas Ruyant (LinkedOut), qui avait repris la troisième place à Damien Seguin (Groupe Apicil).

Bestaven n’a avancé ces dernières heures qu’à 5 noeuds (10 km/h) quand Dalin va deux fois plus vite. Ruyant, lui, file à grande vitesse, soit 17 noeuds (32km/h).

Beaucoup plus loin, Alan Roura, 15e à 2261 miles du leader, devrait franchir le cap Horn d’ici lundi soir.

«C'est la première fois dans cette course où je suis vraiment heureux et fier de moi, a expliqué le Genevois dans son carnet de bord. J'ai accumulé les emmerdes, j'en ai bavé, j’en ai pleuré, mais je n’ai pas lâché. Aujourd'hui j’oublie le classement, je profite de cette petite victoire personnelle. Je serai double cap Hornier dans quelques milles. Je ne suis pas très bien classé, mais honnêtement, là maintenant tout de suite, ce n’est pas le plus important. C'est tellement beau d’être là, de sortir du grand Sud et de bientôt faire route vers la maison.»

