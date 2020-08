Bos parcs secrets (2/7) – Bêtes et gens trottinent au parc Brot Ce poumon vert onésien accueille chevaux, promeneurs et joueurs de tennis. Benjamin Chaix

Le bel ouvrage de ferronnerie du puits dans le parc Brot à Onex. Suisse, Onex le 28 juin 2020. Le parc Brot à Onex. (Série d'été 2020) ©Enrico Gastaldello

Il aurait pu s’appeler parc Saladin, Veyrassat ou Rochette, à choix. C’est le nom de son dernier propriétaire privé qui a été retenu: Brot. La famille d’un maire d’Onex, Horace Brot, décédé en 1977 après avoir vendu quatre ans plus tôt le domaine familial à la commune. La taille de ce fonds est importante. Il est délimité au nord par la route de Chancy, à l’ouest par le chemin Gustave-Rochette, où se trouvent les bâtiments, au sud par le chemin des Laz et à l’est par le Vieux-Chemin d’Onex. Ses abords densément bâtis, surtout de l’autre côté de la route de Chancy, profitent du poumon de verdure offert par les arbres du parc. Certains d’entre eux ont connu les précédents propriétaires, les Brot et les Rochette sûrement, les Veyrassat peut-être, quant à Jean-Louis Saladin (1701-1784), aurait-il planté le grand cèdre? Surnommé Saladin d’Onex, il fut ici quelque temps chez lui, même si les propriétaires étaient ses oncles. Lui-même s’en ira bâtir dès 1753 le Grand-Malagny à Genthod.