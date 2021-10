Écoles lausannoises – Béthusy enseignera les sciences à ciel ouvert Le nouveau bâtiment du collège est pourvu d’une «classe en plein air» pour étudier l’énergie solaire. Romaric Haddou

Différents modules, comme un four et une parabole, permettront d'étudier l'énergie solaire. 24 Heures/Christian Brun

Les élèves du Collège de Béthusy étudieront bientôt en terrasse. Inauguré mercredi, le nouveau bâtiment de l’établissement dispose en effet d’une «classe à ciel ouvert» pour l’enseignement des sciences. «Cette terrasse permettra de faire des expériences sur le long terme, notamment via des modules utilisant l’énergie solaire. Proposer des ateliers pratiques en plus de la théorie est une vraie plus-value pour les élèves», relève Bertrand Nicollier, doyen des classes 8P.

L’idée vient de l’enseignante Nicole Hoffmann, désireuse d’aller plus loin que les schémas des manuels. «Cet espace nous permettra d’utiliser des instruments qu’il était jusqu’alors difficile d’amener en classe. Grâce à plusieurs modules, comme un four ou une parabole solaire, nous allons rendre les choses plus concrètes. Il s’agit aussi de montrer qu’avec du low-tech il est déjà possible de faire beaucoup en termes d’énergie», explique-t-elle. Une serre potagère, une petite éolienne et une station météo seront également installées par la suite.