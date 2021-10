Sucre suisse – Betterave vaudoise, le contre-la-montre d’une filière en péril Un vaste réseau national de recherche doit trouver des variétés de betteraves plus résistantes. Reportage à l’arrachage d’un essai. Sébastien Galliker

Testés en une dizaine d’endroits du pays, les essais variétaux de betterave à sucre sont collectés dans des sacs en jute qui seront ensuite pesés et transformés. JEAN-PAUL GUINNARD

Dans la campagne vaudoise, les arracheuses de betterave à sucre ont commencé leur ballet. Dans l’idéal, il faudrait que les feuilles restent vertes et que les racines soient volumineuses. Mais on en est loin, se désole Basile Cornamusaz, responsable du bureau romand du Centre betteravier suisse, à Moudon. Alors que la campagne de transformation vient de débuter à l’usine d’Aarberg (BE), il se verrait bien trouver une potion magique dans un champ de Chavornay abritant un essai de nouvelles variétés.

«On cherche une variété de betterave résistante aux maladies que sont la cercosporiose, le syndrome des basses richesses et la jaunisse virale, avec une moyenne de 18% de taux de sucre et 100 tonnes à l’hectare», sourit jaune l’ingénieur agronome. Hélas, il sera compliqué de trouver cette perle rare.