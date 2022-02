Sous-capacité en accueil scolaire – Bex doit rapidement construire un nouveau collège Augmentation de la population oblige, les autorités répondent au besoin croissant de classes en secondaire dans la cité du sel. Christophe Boillat

Le futur collège sera implanté dans le périmètre de la Cible qui compte déjà des bâtiments et équipements scolaires. Karim Di Matteo

Un nouveau collège pour le cycle secondaire au centre de Bex sortira de terre, un peu plus de cinq ans après l’ouverture de l’extension de celui de la Servanne. Cette école primaire compte près de 360 élèves répartis dans 18 classes et a coûté 24,5 millions.

«Mais voilà, la population croît – Bex vient d’accueillir son 8000e habitant – et les services en découlant aussi», note le syndic Alberto Cherubini. Conséquence, les collèges du secondaire du village ne peuvent plus absorber le nombre important des effectifs en fin de primaire de la Servanne. «1060 enfants sont scolarisés à Bex, un peu plus de 700 en primaire et un peu plus de 300 en secondaire. Les effectifs gonflent de manière constante», indique Claire Bertolini, directrice des écoles.

Anticiper pour mieux étudier

«Aussi la Municipalité se penche sur la construction de ce futur collège», poursuit Alberto Cherubini. La directrice précise «que des discussions sérieuses et fructueuses sont engagées depuis deux ans avec les autorités, lesquelles sont pleinement conscientes de la situation et réagissent en conséquence». Le 2 mars, le Conseil communal se penchera sur l’octroi d’un crédit d’étude qui comprend entre autres la faisabilité de ce collège. Viendra ensuite le temps du concours d’architecture. «Un préavis sera proposé pour le financer, avant d’élaborer celui de la construction», informe l’édile.

Concrètement, le programme minimal des besoins en secondaire fait état de 12 classes environ. Des salles de sciences, d’arts, d’activités créatrices, multi-usages et de dégagement sont dans les tuyaux, comme des locaux pour le personnel et l’administration. Dans le projet devraient encore figurer une bibliothèque scolaire, une aula, des équipements sportifs. Le tout sera érigé sur une parcelle communale de 43’000 m2. Qui accueille déjà plusieurs bâtiments scolaires.

