Deuxième tour des élections communales – Bex: forte alliance du centre droit pour faire barrage à la gauche Il y aura deux listes communes représentant Ouverture, Avançons, le PLR et l’UDC, face à celle des socialistes. Neuf candidats en tout contre douze, dimanche. Christophe Boillat

Qui seront les sept ministres à occuper l’Hôtel de Ville de Bex le 28 mars, à l’issue du second tour? Chantal Dervey

Après une longue soirée de réflexion, quatre partis bellerins ont décidé de lancer deux listes communes pour le second tour des élections à la Municipalité. Il s’agit du PLR, de l’UDC, d’Avançons et d’Ouverture (ces deux derniers étant déjà unis pour le premier round), visant clairement une large majorité. Sept postes sont à repourvoir.

Cette alliance très large présente sur les deux listes les mêmes six candidats. En font partie quatre municipaux sortants: Daniel Hediger et Jean-François Cossetto (Avançons), Emmanuel Capancioni (PLR) et Pierre-Yves Rapaz (UDC). À leurs côtés deux conseillers communaux déjà présents dimanche: Michaël Dupertuis (Ouverture) et Carmen Dubois (PLR). À noter que le PLR Philippe Sarda et l’UDC Christoph Roesler n’ont pas été retenus.