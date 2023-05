Loisirs en plein air – Bex rêve d’un grand bain dans une piscine naturelle Le Conseil communal a mandaté la Municipalité pour étudier la faisabilité d’un bassin naturel destiné à la population et aux touristes. Christophe Boillat

Le très apprécié et bien aménagé lac naturel de Frience, sur la commune de Gryon. Nathalie Racheter

Foin de béton, de chlore ou d’infections, l’Est vaudois a décidé de se plonger dans la baignade naturelle. C’est une tendance. On connaissait déjà le majestueux lac de Frience, aménagé par Gryon en piscine et depuis très couru de la population et des touristes. «24 heures» a annoncé il y a peu que la commune d’Ormont-Dessous allait développer un projet en ce sens.

Cela se passera au col des Mosses. Un bassin de 2400 m2, reproduction d’un étang, est projeté derrière l’Espace nordique et devra composer avec la fameuse piste de ski de fond. Il sera bordé d’un restaurant tout en bois et au toit en tavillons, de propriété communale.

«Elle pourrait être près de l’ancien hôtel des Salines, en direction des hauts de la commune.» Sibylle Heunert Doulfakar, élue d’Avançons-Ouverture à Bex

Mercredi soir, c’est une conseillère communale de Bex qui a proposé que la Cité du Sel entre en immersion. Élue d’Avançons-Ouverture, Sibylle Heunert Doulfakar a développé un postulat vantant «une piscine qui serait le prolongement de la nature environnante.» À la question de son collègue socialiste Pierre Athanasiadès, qui demande où «cette piscine naturelle pourrait prendre place», la conseillère a lancé que «ce pourrait être près de l’ancien hôtel des Salines, en direction des hauts de la commune».

Cofinancement cantonal?

Surtout, Sibylle Heunert Doulfakar a mis en avant un décret publié très récemment par le canton de Vaud. Il met 50 millions de francs sur la table pour aider à cofinancer des infrastructures touristiques dans le respect des principes de durabilité. «Le Plan directeur touristique des Alpes vaudoises y est cité et offrirait potentiellement à Bex un cadre propice pour songer à y développer une telle piscine naturelle», a poursuivi l’élue.

Le Conseil communal, par 40 voix pour, 2 contre, 8 sans avis, a chargé la Municipalité d’étudier la possibilité de créer cette piscine naturelle, comme attraction durable pour sa population, aussi pour les touristes. Le municipal Emmanuel Capancioni a indiqué au plenum que des discussions entre autorités de Bex et Villars étaient déjà engagées en ce sens.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.