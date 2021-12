C’est vous qui le dites 06 décembre - BHNS, voyage en car, train du futur, infirmière cantonale

BHNS

Le bon sens prévaut à Paudex

À propos de l’article intitulé «Paudex porte l’estocade à la ligne de bus rapide dans l’Est lausannois» («24 heures» du 2 décembre 2021).

Récemment, le Conseil communal de Paudex (45 membres) a balayé le projet d’infrastructure routière en relation avec le bus à haut niveau de service (BHNS) des TL. Le projet était devisé à 10 millions pour 500 mètres de route, ou 20’000 fr. le mètre courant pour l’élargissement de la route (de quoi susciter une mention dans le Guinness).

Complètement disproportionné par rapport aux finances et aux besoins de la commune. De plus et comme tout un chacun peut le constater, les nouveaux trolleybus à grande capacité de la ligne 9 circulent à l’horaire et n’ont pas besoin d’une voie de circulation spécialement dédiée sur la commune de Paudex pour remplir leurs prestations. Par ailleurs, le nombre de passagers ne semble pas avoir augmenté.