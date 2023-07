Lituanie – Biden a rencontré l’opposante bélarusse Svetlana Tikhanovskaïa La rencontre a eu lieu mercredi à Vilnius. Le président américain a souligné l’engagement des États-Unis à défendre et à faire progresser les droits fondamentaux en Biélorussie.

Svetlana Tikhanovskaïa lors du Forum économique mondial (WEF) à Davos, le 19 janvier 2023. AFP

Svetlana Tikhanovskaïa, dont le mari est emprisonné au Bélarus, est devenue au cours de la présidentielle contestée de 2020 la meneuse de l’opposition dans ce pays allié de Moscou et dirigé d’une main de fer par Alexandre Loukachenko depuis 1994. Comme des milliers de ses compatriotes, elle a été forcée à l’exil à l’issue de l’élection pour échapper à la répression du pouvoir.

Cette rencontre intervient après que le président Alexandre Loukachenko a joué le mois dernier un rôle de médiateur en négociant un accord entre Vladimir Poutine et Evguéni Prigojine, chef du groupe Wagner, pour mettre fin à sa rébellion en Russie, et quelques jours après que l’opposante a évoqué une possible mort de son mari emprisonné.

Son mari, Sergueï Tikhanovski a été condamné en décembre 2021 à 18 ans de prison, une condamnation largement considérée comme une vengeance politique envers un homme qui avait défié Alexandre Loukachenko.

En Finlande

Joe Biden, qui a participé mardi et mercredi au sommet de l’OTAN en grande partie consacré à la guerre en Ukraine, a également rencontré la première ministre de Lituanie, Ingrida Simonyte auprès de laquelle il a insisté sur «la forte relation bilatérale» entre les deux pays.

Le président américain poursuit sa tournée européenne, qui a commencé lundi par un passage à Londres, et est arrivé mercredi soir en Finlande pour une visite de 24 heures dans ce pays voisin de la Russie, et qui a fait son entrée dans l’OTAN en avril.

