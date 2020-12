États-Unis – Biden et Harris «Personnalités de l’année» du magazine «Time» Le futur président et sa colistière ont été choisis devant trois autres finalistes — Donald Trump, le mouvement contre les inégalités raciales déclenché par la mort de George Floyd.

Joe Biden et sa colistière Kamala Harris ont été choisis entre autres devant Donald Trump par «Time». (Photo JIM WATSON / AFP) AFP

Le président-élu Joe Biden et la vice-présidente élue Kamala Harris ont été désignés jeudi «Personnalités de l’année» du magazine «Time».

Le démocrate de 79 ans, qui doit être investi 46e président des États-Unis le 20 janvier, et Kamala Harris, première femme appelée à devenir vice-présidente, ont été choisis devant trois autres finalistes — Donald Trump, le mouvement contre les inégalités raciales déclenché par la mort de George Floyd fin mai à Minneapolis, et le docteur Anthony Fauci et les soignants les plus exposés au coronavirus.

