L’Amérique respire. L’orage s’éloigne. Joe Biden a délivré le discours d’apaisement et d’unité censé réparer l’épisode traumatisant du 6 janvier et les maux d’un pays déchiré. Les images de la cérémonie d’investiture rassurent. L’ordre et la paix règnent sur les marches du Capitole.

Dans le parterre d’invités, des représentants des deux camps, ceux qui respectent les institutions. Les gloires démocrates – Clinton, Obama, Pelosi – entourent les républicains «décents» Pence et McConnell. La fameuse élite de Washington, haïe par Donald Trump, communie autour de sa Constitution blessée, après avoir partagé la même peur dans les travées et les sous-sols du Congrès assiégé.

Cette Amérique célèbre autant son nouveau président que sa démocratie convalescente, meurtrie par la folie d’un homme qui s’est servi de la colère de ses supporters pour s’accrocher au pouvoir.

«La frontière entre la réparation et la vengeance est ténue.»

Mais la frontière entre la réparation et la vengeance est ténue. «Je serai le président de tous les Américains», promet Joe Biden, qui appelle chacun à «tendre la main» vers l’autre et à «s’unir» pour relever le pays. Il n’a pourtant pas prononcé une seule fois le nom de son prédécesseur, ni trouvé les mots pour s’adresser aux 75 millions d’électeurs de Donald Trump, leur reprochant au contraire de se complaire dans le mensonge.

Son empressement à signer le jour même une quinzaine de décrets – certes nécessaires, sur le climat, le mur ou l’immigration – ne peut qu’apparaître, pour le camp adverse, comme un torpillage express du mandat de Donald Trump. Joe Biden a raison d’agir. La pandémie, l’économie et la crise de la démocratie nécessitent des mesures urgentes et symboliques. Mais il ne ralliera aucun trumpiste derrière lui. L’orage reviendra.