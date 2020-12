États-Unis – Biden nomme le général noir Lloyd Austin à la Défense Le président élu confirme son choix de nommer le général à la retraite Lloyd Austin pour diriger le ministère américain de la Défense. Il doit encore être confirmé par le Sénat.

Le général Lloyd Austin. AFP

Le président élu des États-Unis Joe Biden a confirmé mardi son choix du général à la retraite Lloyd Austin pour diriger le ministère américain de la Défense. Il deviendra, s’il est confirmé par le Sénat, le premier chef afro-américain du Pentagone.

Lloyd Austin, 67 ans, «est particulièrement qualifié pour affronter les défis et crises auxquels nous faisons face actuellement», a écrit le démocrate dans un communiqué. «Le général Austin partage ma conviction profonde que notre pays est plus fort lorsqu’il guide non seulement par l’exemple de notre pouvoir mais aussi par le pouvoir de notre exemple», a ajouté Joe Biden.

ATS/NXP