Coronavirus – Biden ouvre une cellule de crise, restrictions en Europe Alors que l’Europe enchaîne les mesures de restrictions, le président-élu américain doit mettre en place ce lundi un dispositif pour juguler la pandémie aux USA.

Les Etats-Unis font face à des records de nouvelles contaminations ces derniers jours, avec près de 10 millions de cas recensés. KEYSTONE

Le président élu des Etats-Unis Joe Biden met en place dès lundi une cellule de crise pour tenter de juguler la pandémie de Covid-19 dans son pays, de loin le plus affecté de la planète, et l’Europe enchaîne les mesures de restrictions face à la hausse des contaminations, du Portugal à la Hongrie en passant par la Roumanie.

Etat d’urgence sanitaire au Portugal

En Europe, le Portugal instaure lundi l’état d’urgence sanitaire, assorti d’un couvre-feu dans la majeure partie du pays, la Roumanie prend aussi de nouvelles mesures draconiennes et le Premier ministre hongrois Viktor Orban a annoncé un confinement partiel à partir de mercredi. «La seule façon de maîtriser la pandémie est d’éviter les interactions sociales», a affirmé le chef du gouvernement portugais Antonio Costa.

Comme partout ailleurs en Europe, les contaminations enregistrent une hausse inquiétante au Portugal: depuis début octobre, leur nombre quotidien est passé de 2000 à 6000. A partir de lundi, un couvre-feu nocturne, qui débutera dès 13h00 durant le weekend, y entre en vigueur. Il s’applique dans les 121 communes soumises déjà depuis mercredi à un «devoir civique de confinement à domicile», et où vivent environ 70% des Portugais.

Roumanie et Hongrie serrent la vis

Un couvre-feu nocturne, de même que le port obligatoire du masque en extérieur et l’interdiction des fêtes publiques et privées, entrent également en vigueur lundi en Roumanie, qui approche le seuil des 10’000 nouveaux cas par jour. «Les mesures adoptées jusqu’ici ne suffisent plus, des mesures supplémentaires sont nécessaires», a déclaré le président roumain Klaus Iohannis, alors que les hôpitaux du pays sont au bord de l’asphyxie.

En Hongrie, les rassemblements vont être interdits, les restaurants fermés, les événéments culturels et de loisirs annulés et le couvre-feu étendu de 20h00 à 05h00, a indiqué M. Orban, jusqu’ici réticent à durcir les mesures. Ces restrictions, qui doivent encore être approuvées par le Parlement, sont mises en place pour une durée de 30 jours minimum.

Cellule de crise à Washington

Aux Etats-Unis, dans son premier discours après l’annonce de sa victoire à la présidentielle, Joe Biden a annoncé samedi soir qu’une cellule de crise, composée de scientifiques et d’experts, sera chargée dès lundi de bâtir un «plan qui entrera en vigueur dès le 20 janvier 2021», jour de son investiture. Biden prend ainsi le contrepied de son rival Donald Trump, qui a toujours minimisé la pandémie. Les Etats-Unis font face à des records de nouvelles contaminations ces derniers jours, avec un bilan total de 237’584 décès pour près de 10 millions de cas recensés.

Au total, plus de 50,3 millions de cas de nouveau coronavirus ont été détectés dans le monde depuis décembre. Plus de 12,7 millions de cas ont été enregistrés en Europe, où les confinements décrétés face à cette nouvelle vague restent moins stricts qu’au printemps, et où les gouvernements réfléchissent à de nouvelles pistes pour juguler la pandémie.

La France a néanmoins à nouveau écarté dimanche celle d’un confinement imposé pour les personnes âgées, plus vulnérables aux formes graves de la maladie. Le pays a dépassé a dépassé samedi la barre des 40.000 décès liés au Covid-19, et des patients y souffrant du Covid commencent à être transférés vers des hôpitaux allemands en raison de l’encombrement des services de réanimation.

Selon la Banque de France, le reconfinement devrait amputer l’activité de l’économie française de 12% en novembre, soit moins que le recul de 31% en avril. Pour l’ensemble de l’année, elle prévoit une chute du PIB de 9 à 10%.

2e confinement en Grèce

La Grèce a quant à elle introduit samedi un deuxième confinement, marchant dans les pas de la France, l’Angleterre, l’Irlande et d’une partie de l’Italie. Pour chaque sortie, les Grecs doivent obtenir un feu vert des autorités, par SMS. Des barrages routiers vérifient les permis spéciaux nécessaires pour se déplacer.

Les collégiens et lycéens grecs, qui doivent rester chez eux, ont suivi lundi leurs premiers cours en ligne malgré des difficultés de connection internet. Dans une banlieue d’Athènes, Violette Gerogiannis, une lycéenne de 17 ans, estime cette mesure partnécessaire, car «les mesures sanitaires ne pouvaient pas être respectées complètement dans notre établissement».

Record en Russie

La Russie a, elle, enregistré lundi un nouveau record de contaminations quotidiennes avec près de 22.000 cas, Moscou dépassant notamment pour la première fois le pic du mois de mai. Les autorités russes ont cependant jusqu’ici exclu tout nouveau confinement d’ampleur.

En Inde, la saison redoutée de la pollution risque cette fois de décupler les effets du coronavirus, selon des pneumologues de New Delhi. Pour cette raison, le tribunal indien chargé de l’environnement a ordonné lundi l’interdiction des pétards et feux d’artifice durant la fête de Diwali dans les villes à l’air pollué.

AFP