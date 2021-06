Sommet Biden-Poutine à Genève – Biden-Poutine au parc des Eaux-Vives? Cela se précise Les parcs des Eaux-Vives et La Grange seront fermés à partir de ce mardi. La rencontre entre les présidents américain et russe pourrait s’y tenir. Julien Culet

Le parc des Eaux-Vives et, ici, le parc La Grange sont ouverts l’un sur l’autre pour constituer le plus grand parc de Genève. Irina Popa

Les conditions d’organisation du sommet entre Joe Biden et Vladimir Poutine commencent à se préciser. L’usage du parc des Eaux-Vives et du parc La Grange attenant se fait plus certain. Il s’avère qu’ils seront fermés entre le mardi 8 et vendredi 18 juin. Le sommet entre les présidents américain et russe aura lieu pour sa part les 15 et 16 juin. Contactée, la Ville de Genève ne peut indiquer les raisons de la fermeture du parc. Elle a communiqué au public ce lundi.

Les missions de Russie et des États-Unis n’ont pas souhaité préciser quels événements se tiendraient dans ces parcs ouverts l’un sur l’autre. La rencontre entre les deux chefs d’État pourrait en tout cas s’y tenir. On y trouve notamment l’hôtel-restaurant Métropole du Parc des Eaux-Vives et la Villa La Grange.

Exposition fermée

La fondation Children Action, qui a lancé ce week-end une exposition interactive au parc La Grange autour de l’adolescence et du risque suicidaire, confirme devoir adapter son offre suite à la clôture des lieux. À cause de la fermeture du parc, seules les écoles pourront venir, sur rendez-vous, du 8 au 11 juin. L’exposition pourra rouvrir pour tout le monde à partir du 19 juin.

Alors que le président américain Joe Biden devrait loger à l’hôtel Intercontinental, la question de la sécurité pour se rendre au parc des Eaux-Vives se pose. En effet, il s’agirait pour cela de traverser le pont du Mont-Blanc, actuellement en travaux.

