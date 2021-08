Vote bipartisan aux États-Unis – Biden savoure sa victoire mais le plus dur reste à venir Le Sénat vote une enveloppe de 1200 milliards de dollars pour les infrastructures, grâce aux voix d’élus Républicains. L’adoption d’un plan social au montant colossal s’annonce plus délicate. Kessava Packiry, New York

Après d’âpres négociations avec les Républicains au Sénat, Joe Biden obtient le financement de son plan pour rénover les infrastructures. KEYSTONE

Chuck Schumer avait averti: le Sénat ne partirait pas en vacances tant que le texte ne serait pas voté. «C’est à mes collègues républicains de décider combien de temps cela prendra.» Le message du leader de la majorité a été reçu. Et les menaces de Trump n’ont pas suffi. Avec l’appui de plus d’un tiers des républicains, et au terme de longues semaines de négociations, le Sénat américain a adopté mardi la loi sur les infrastructures.

Une étape importante pour le président Joe Biden, qui n’attend plus que le feu vert de la Chambre des Représentants – en vacances, elle – pour obtenir le financement de son plan: 1200 milliards de dollars pour relancer l’économie et les emplois en misant sur la réfection et la modernisation des routes, des ponts, des chemins de fer, des ports, des aéroports ainsi que des réseaux d’eau, de l’électricité et du haut débit. Des initiatives en faveur du climat sont également prévues.