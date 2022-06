Sommet des Amériques – Biden souligne l’unité sur «les questions de fond» malgré les critiques Le président américain a souligné jeudi «l’unité» qui existait sur les «questions de fond» après les critiques vis-à-vis de l’exclusion de Cuba, du Venezuela et du Nicaragua.

Joe Biden au Sommet des Amériques à Los Angeles le 9 juin 2022. AFP

Malgré des désaccords sur la liste des participants, «sur les questions de fond ce que j’ai entendu était quasiment de l’unité et de l’uniformité», a déclaré Joe Biden.

Le président démocrate a notamment pointé «l’accord presque total» sur des sujets tels que la gestion de l’immigration et la lutte contre le changement climatique, et a appelé à discuter plus en profondeur de ces questions avant la fin du sommet vendredi.

Plusieurs dirigeants, en particulier le président mexicain Andrés Manuel Lopez Obrador, ont boycotté l’événement, protestant contre l’exclusion – au nom de la démocratie – de Cuba, du Venezuela et du Nicaragua.

De vives critiques ont aussi été émises jeudi au sommet par le président argentin et le président du Belize, ce dernier qualifiant «d’inexcusable» la décision américaine.

Afficher plus Un sac de cadeaux «made in China» distribué au Sommet des Amériques Une réunion organisée en marge du Sommet des Amériques et baptisée «Sommet des PDG» a rassemblé de grands noms de l’industrie et de la politique pour discuter des moyens de développer l’économie dans certaines zones défavorisées d’Amérique centrale ou du sud. La Chambre de Commerce américaine, organisatrice de l’événement, avait prévu pour les participants, parmi lesquels le patron de Google Sundar Pichai, le président américain Joe Biden et le numéro trois de Meta (Facebook) Nick Clegg, un joli sac bleu rempli de cadeaux. Mais une inspection poussée de son contenu révèle qu’il ne met pas toujours en exergue la production des firmes américaines. Sur le fond d’une bouteille thermos, on peut lire «Chine» écrit en grosses lettres majuscules et la paire de lunettes de soleil remise aux invités, certes très utile pour se protéger du soleil californien, affiche l’inscription «Made in China» sur l’étiquette.



AFP

