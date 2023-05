Afflux à la frontière mexicaine – Biden veut trier les migrants avant qu’ils n’arrivent aux États-Unis Face à la crise migratoire, le président tente de désamorcer les critiques du camp républicain, alors que commence la campagne présidentielle. Théophile Simon

Joe Biden en visite le long de la frontière mexicaine à El Paso, au Texas, le 8 janvier 2023. Le président démocrate veut durcir sa politique migratoire, alors que les États-Unis s’attendent à un nouveau pic d’arrivées ces prochaines semaines. KEYSTONE/ANDREW HARNIK

Ils seront baptisés «centres de traitement régionaux» et sortiront bientôt de terre au Guatemala et en Colombie. Des sortes de «hotspots» visant à trier quotidiennement 5000 à 6000 demandes d’asile de migrants latino-américains souhaitant rejoindre les États-Unis, afin de les dissuader d’entreprendre le périlleux voyage en direction de la frontière américaine, plus au nord. La mesure, annoncée jeudi par l’administration Biden, constitue une première dans la politique migratoire américaine. Elle symbolise aussi le sentiment d’urgence régnant à la Maison-Blanche alors que se profile à l’horizon une nouvelle crise migratoire.