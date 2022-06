Il est possible de créer une délimitation par une coupure de couleur sur un mur.

Dans les habitations actuelles, l’espace de vie diurne est souvent d’un seul tenant. On y trouve la cuisine, le salon, la salle à manger, le hall d’entrée, un bureau et peut-être encore une salle de jeux.

Bien que ces espaces procurent une sensation d’ouverture bien agréable, ils ne sont pas toujours faciles à aménager. Il y a de nombreux facteurs dont il serait bien de tenir compte. Mais aujourd’hui, le focus est axé sur la délimitation des zones. Cela organise le volume, renseigne sur l’utilisation de chaque endroit et rassure.

Avant tout, et ceci peut être appliqué à des nombreuses décisions, il est conseillé d’analyser comment les occupants utilisent l’espace (lire ci-dessous). Cela permet de vérifier si la proportion dédiée à l’activité est correcte. Un exemple pour illustrer ce propos: si vous ne recevez jamais plus de trois convives, il n’est probablement pas nécessaire de garder cette grande table à manger pour huit personnes. D’un autre côté, si vous pratiquez le yoga tous les jours, vous aurez peut-être envie de créer un espace dédié et confortable sans devoir rouler votre tapis après chaque séance.