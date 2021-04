Campagne vaudoise de vaccination – Bien des pharmacies affichent déjà complet Les premières doses viennent d’être livrées dans une vingtaine d’officines de la région Riviera-Chablais. Elles sont souvent réservées. Marie Nicollier

Image d’illustration. KEYSTONE

La pharmacienne Danièle Morelato (Villeneuve) a réceptionné avec soulagement, le 19 avril au matin, les vaccins Moderna promis par l’État. «Les rendez-vous commencent demain et tout est réservé.» Une vingtaine d’autres officines situées entre Bex et Oron-la-Ville ont reçu lundi cent doses chacune*.

«Quand le Canton a annoncé l’ouverture de la vaccination aux 50 ans et plus, ça a été la ruée.» Delphine Delorme, responsable de la pharmacie Amavita Aigle

«Quand le Canton a annoncé l’ouverture de la vaccination aux 50 ans et plus, ça a été la ruée», rapporte Delphine Delorme à la pharmacie Amavita d’Aigle, complète elle aussi. Au Sun Store de la ville, tous les rendez-vous ont été réservés en une journée. Certaines pharmacies n’apparaissent pas sur CoronaVax, comme celle d’Ollon où des affiches et le bouche-à-oreille ont suffi. Du côté de Clarens, Abraham Sarraf (pharmacie Gambetta) affiche aussi complet et indique qu’il pourrait faire 100 injections tous les jours. «On a tout: les locaux, le personnel et le matériel.» Impossible pourtant, vu le volume limité de fioles livrées.

Frustration et «compromis»

Le président de la Société vaudoise de pharmacie, Christophe Berger, répète sa frustration. «Nous aurions voulu plus de doses et de flexibilité. La majorité des pharmacies pourraient faire plus.» Il regrette aussi «un flou concernant l’avenir».

À lire: Le premier vaccinodrome vaudois est en service à Beaulieu

Le Département de la santé assure que les pharmaciens «resteront intégrés» à la campagne de vaccination. «Des livraisons régulières sont prévues, en fonction des doses qui seront livrées au Canton.»

Quant à la limite actuelle de 100 doses, il la qualifie de «compromis» étant donné que le système ne permet pas de «distribuer des commandes de vaccin à la carte». «Il y a une phase de lancement pour tester le dispositif, la logistique, etc. Un bilan sera tiré et des adaptations éventuellement apportées.»

Pourquoi miser surtout sur les grands centres comme Beaulieu? «Il s’agit de vacciner le plus rapidement possible le plus grand nombre de personnes qui le souhaitent, répond l’État. Les centres dédiés le permettent. Le dispositif cantonal inclut un grand nombre d’acteurs, y compris les médecins et les pharmaciens, ce qui assure une large couverture du territoire ainsi qu’un vaste choix.»

À lire: On a testé le vaccinodrome de Beaulieu à Lausanne

Delphine Delorme insiste sur l’intérêt de la vaccination en pharmacie. «Les personnes âgées n’ont pas forcément envie d’aller dans un grand centre, notamment parce que ça leur paraît compliqué de s’y rendre. Elles préfèrent la proximité.»

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.