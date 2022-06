La main verte – Bien entretenir ses balcons et jardins en prévision de l’été Chaque mois, retrouvez des conseils pratiques de jardinage. Anthony Leclerc - Architecte paysagiste, Swissortus

Prenez soin de vos rosiers. Les semaines actuelles et les suivantes sont cruciales pour eux, car étant en pleine croissance, ils sont sensibles aux parasites. ANTHONY LECLERC

La saison continue d’être plutôt irrégulière. Les journées belles et ensoleillées alternent avec les périodes de pluie ou de temps plus frais. Cela n’est pas trop mauvais pour les plantes et les cultures. Elles restent vertes et se développent assez sainement pour le moment.