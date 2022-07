Lutter contre l’Alzheimer – Bien manger pour son cerveau Une récente étude américaine confirme les effets positifs sur la cognition du régime «Mind», tant chez les personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer que chez celles qui sont en bonne santé. Elodie Lavigne

Pour maintenir son cerveau en bonne santé, il faudrait privilégier le poisson à la viande rouge. GETTY IMAGES

Maintenir son cerveau en bonne santé passerait-il par l’assiette? C’est ce qu’indique une récente étude américaine publiée dans le «Journal of Alzheimer’s Disease»*. Les chercheurs de Chicago se sont intéressés au régime Mind (lire encadré), qui reprend les principes de deux autres diètes bien connues et étudiées: les régimes méditerranéen et DASH (Dietary Approaches to stop Hypertension), une approche diététique pour prévenir l’hypertension artérielle.