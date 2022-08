Relations de voisinage en Suisse – Bien que distants, les voisins inspirent confiance Une étude publiée mardi indique que les Suisses se sentent en sécurité avec leur entourage même s’ils n’entretiennent pas des liens étroits.

Selon l’étude «Salut les voisins/nes», trois quarts des personnes interrogées se sentent très en sécurité dans leur quartier et pratiquement aucune ne se déclare insatisfaite de ses relations avec son entourage. KEYSTONE/Alexandra Wey

En Suisse, la plupart des gens entretiennent des relations plutôt distantes avec leurs voisins mais ils leur accordent leur confiance. Telle est la conclusion d’une étude publiée mardi par l’Institut Gottlieb Duttweiler.

Selon l’étude «Salut les voisins/nes» réalisée sur mandat du Pour-cent culturel Migros, seules 12% des personnes interrogées indiquent qu’elles connaissent très bien leurs voisins. Mais trois quarts se sentent très en sécurité dans leur quartier et pratiquement aucune ne se déclare insatisfaite de ses relations avec son entourage.



Typologie du voisinage

Les auteurs de l’étude ont identifié quatre types de voisins: les personnes distantes, celles «en quête d’inspiration», celles qui tissent des liens et celles attachées aux valeurs. La première catégorie représente quelque 47% des gens: ils ne souhaitent ni être dérangés ni être une charge pour les autres. S’ils ont besoin de quelque chose, ils se débrouillent. Cependant, ils sont à disposition en cas de nécessité.

La catégorie des personnes en quête d’inspiration (30%) met au premier plan la tolérance et les rencontres. Elle s’engage dans des actions collectives et apprécie la diversité. Le troisième groupe – les gens qui tissent des liens – comprend environ 14% de la population. Il est composé de personnes qui cultivent un sentiment de communauté et de proximité.

Enfin, la quatrième catégorie (10%) souhaite vivre avec des gens partageant une vision commune, qui ont les mêmes valeurs. Plutôt que des relations étroites, ces personnes privilégient une distance respectueuse et un comportement empreint d’égards.

Différences régionales

De manière générale, l’étude montre que la notion de voisinage est bien plus large en Suisse romande et au Tessin qu’en Suisse alémanique. Ainsi, 59% des Alémaniques considèrent comme voisines uniquement les personnes qui vivent dans le même immeuble ou dans les maisons environnantes. En Suisse romande et au Tessin, cette notion englobe tout le quartier pour 33%, respectivement 37%, des gens.

Les Suisses sont satisfaits de la fréquence des contacts avec leurs voisins: pour 81%, elle correspond exactement à leurs attentes, 16% souhaiteraient davantage de relations et 2% moins. Mais ces moyennes connaissent des variations selon l’habitat et les régions. Ainsi, un quart des citadins souhaiteraient davantage de contacts. Les Romands sont aussi plus demandeurs que les habitants des autres régions.

Impact modéré du coronavirus

Basée sur un panel de 1021 personnes âgées de 15 à 79 ans interrogées en ligne, l’étude montre aussi que l’épidémie de coronavirus n’a pas modifié fondamentalement les relations entre voisins. La fin des restrictions a entraîné le retour aux habitudes quotidiennes

Les auteurs soulignent cependant un léger changement: durant les périodes d’école à la maison, les voisins se sont montrés plus tolérants à l’égard des enfants qui criaient ou qui jouaient.

La semaine passée, l’assureur Axa a brossé un tableau plus nuancé: entre 2019 et 2020, les demandes portant sur des querelles de voisinage auraient augmenté d’un tiers, avait-il indiqué à Keystone-ATS. La pandémie ne serait pas responsable de nouveaux conflits mais les gens auraient été plus sensibles aux facteurs de dérangement parce qu’ils passaient davantage de temps à la maison.

ATS

