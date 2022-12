Hockey sur glace – Bien que dominé, Lausanne enchaîne face à Berne Même s’ils n’ont véritablement joué qu’un tiers, les Lions ont battu les Ours (5-2) mardi soir à la Vaudoise aréna, en National League. Chris Geiger

Victoire pour Andrea Glauser et le LHC face à Berne. keystone-sda.ch

Lausanne avait laissé ses spectateurs sur une bonne impression voilà dix jours en dominant Zurich avec la manière. Pour son retour à la Vaudoise aréna, la formation dirigée par Geoff Ward est parvenue à enchaîner mardi soir contre Berne (5-2). Mais cette deuxième victoire de suite à la maison, bien moins aboutie que la précédente, a pris du temps à se dessiner.

À côté de leurs patins durant la première moitié de la rencontre, les Lions ont bénéficié d’un coup de pouce du défenseur canadien Cody Goloubef pour se remettre la tête à l’endroit. De retour dans l’alignement vaudois, à l’instar d’Andrea Glauser, Ken Jäger et Guillaume Maillard, Michael Raffl a en l’occurrence payé de sa personne en terminant la tête la première dans la balustrade suite à une très vilaine charge dans le dos de l’arrière des Ours (26e).

Les cinq minutes de pénalité justement infligées par les arbitres à l’ancien joueur de NHL ont permis aux Lausannois de tromper à deux reprises Daniel Manzato en avantage numérique. D’abord grâce à une jolie percée plein axe de Martin Gernat (27e, 1-1). Puis, 39 secondes plus tard seulement, suite à un bon travail de Jiri Sekac devant la cage adverse (28e, 2-1).

En confiance, l’attaquant tchèque est parvenu à ajouter une troisième réussite dans la foulée. Parfaitement lancé en profondeur par Damien Riat, qui s’est arraché à sa propre ligne bleue, le No 92 du LHC a fait étalage de toute sa technique pour facilement remporter son face-à-face avec le dernier rempart bernois (34e, 3-1).

Ces trois points, décrochés devant une formation en pleine bourre et qui a poussé pour revenir dans l’ultime période, devront être bonifiés dès vendredi soir lors de la réception d’Ajoie. Mais Joël Genazzi, qui a établi un nouveau record en fêtant sa 524e apparition sous les couleurs rouge et blanche, et ses partenaires auront l’obligation de jouer plus qu’une période face à la lanterne rouge s’ils n’entendent pas connaître une grosse désillusion. Car les Lions, globalement malmenés par les Ours, ont dû attendre que la cage adverse soit déserte pour véritablement respirer.

Afficher plus Vaudoise aréna, 6507 spectateurs. Arbitres: MM. Stricker, Hürlimann; Wolf, Burgy. Buts: 4e DiDomenico (Loeffel) 0-1, 27e Gernat (Emmerton / 5c4) 1-1, 28e Sekac (5c4) 2-1, 34e Sekac (Riat) 3-1, 53e DiDomenico (Sceviour, Lindberg / 5c4) 3-2, 60e (59’03) Salomäki (Glauser, Jelovac / cage vide) 4-2, 60e (59’43) Raffl (Punnenovs / cage vide) 5-2. Lausanne: Punnenovs; Glauser, Genazzi; Gernat, Frick; Jelovac, Marti; Holdener; Kovacs, Emmerton, Salomäki; Bozon, Jäger, Raffl; Riat, Fuchs, Sekac; Hügli, Almond, Pedretti; Maillard. Entraîneur: Geoff Ward. Berne: Manzato; Untersander, C. Gerber; Loeffel, Zgraggen, Goloubef, B. Gerber; Pinana; Vermin, Lindberg, Moser; DiDomenico, Bader, Scherwey; Fahrni, Sceviour, Ritzmann; Fuss, Baumgartner, Ennis. Entraîneur: Toni Söderholm. Pénalités: 2 x 2’ contre Lausanne; 1 x 2’ + 1 x 5’ (Goloubef) contre Berne. Notes: Lausanne sans Stephan, Heldner, Krakauskas (blessés), Audette, Panik, Kenins (surnuméraires), ni Sidler (équipe de Suisse M20). Berne sans M. Henauer, Lehmann, Kahun, Gelinas (blessés), ni Bärtschi (raisons familiales). Berne sans gardien de 58’32 à 59’03 puis de 59’38 à 59’43.

