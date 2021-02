Résultats 2020 – Bien que marquée par la pandémie, la BCV reste «solide» La banque a enregistré un bénéfice net de 331 millions l’an dernier. Il baisse par rapport à 2019, mais montre la résilience de l’économie vaudoise. Alain Detraz

La BCV a logiquement vu ses résultats diminuer pendant l’année 2020, en raison du Covid et des taux d’intérêts négatifs. Sabine Papilloud – archive

Intérêts négatifs et crise du Covid-19. Ce sont les deux raisons invoquées par la Banque Cantonale Vaudoise pour expliquer la baisse de 9% son bénéfice net en 2020, à 331 millions de francs. Une baisse d’ailleurs toute relative puisque l’exercice précédent était celui de tous les records depuis la création de la banque, en 1845. Ainsi, les revenus de la BCV ne se sont contractés que de 6%, à 945 millions. Dans ces circonstances, la banque estime présenter un résultat «solide».

Plusieurs facteurs sont venus bousculer cette année comptable. Au chapitre des revenus, la banque a mis en retrait ses financements internationaux de matières premières. «Pour ces activités de trade finance, nous avons réduit nos risques en mars dernier face à l’incertitude liée à la pandémie», commente le directeur du groupe BCV, Pascal Kiener. Moins de transactions, moins de recettes. C’est aussi vrai dans les petites opérations de tous les jours, où la banque a perdu 4% de commissions, qui s’établissent à 310 millions. «Moins de voyages, de consommation, de retraits aux bancomats ont débouché sur une baisse de nos commissions», explique Thomas Paulsen, directeur des finances.

«Le marché immobilier et des hypothèques n’a pas du tout souffert et les chiffres continuent de monter.» Pascal Kiener, directeur général du groupe BCV

Au niveau des charges d’exploitation, la banque a réussi à les compresser de 2% (9 millions), tout en maintenant ses salaires à 339 millions. C’est sur l’informatique que la banque a réduit ses charges de 5%. Le tout donne un résultat opérationnel de 373 millions, en recul de 46 millions.

Les chiffres Afficher plus 331 millions : un bénéfice net «solide» selon la BCV, qui tient compte que cette baisse de 9% se fait par rapport à l’exercice record de 2019.

945 millions: les revenus s’inscrivent en baisse (-6%) en raison du Covid et des taux d’intérêt négatifs.

1 milliard: c’est le montant en hausse des hypothèques, pour un total de 28 milliards.

2,4 milliards: les dépôts de la clientèle sont en hausse et s’établissent à 35,4 milliards.

310 millions: c’est le montant qui sera redistribué aux actionnaires, dont le Canton qui touchera 207 millions, auxquels s’ajouteront 22 millions d’impôts cantonaux et communaux.

Ces chiffres posés, l’activité de la BCV donne des indications sur l’état de l’économie vaudoise. Ainsi, la pierre n’a pas été marquée par le coronavirus, surtout dans l’arc lémanique. «Le marché immobilier et des hypothèques n’a pas du tout souffert et les chiffres continuent de monter», observe Pascal Kiener, qui ne voit toujours pas de risque de bulle immobilière. Ainsi, le volume des affaires hypothécaires s’est accru de 1 milliard et représente désormais 28 milliards. Dans le même temps, à défaut de consommer, les clients de la banque ont économisé. Les Vaudois ont déposé 2,4 milliards sur leur compte (+7%).

Crédits Covid utilisés pour moitié

Enfin, pour les entreprises vaudoises, la banque a participé à l’action des crédits Covid garantis par la Confédération pour un montant de 700 millions, répartis sur 6000 prêts. «Seule la moitié de ces crédits a été utilisée, révèle le directeur général. Et 10% ont déjà été remboursés.» Ainsi, pour la banque, l’économie vaudoise montre, en moyenne, ses qualités de «résilience» dans cette crise. Ce qui n’exclut pas les difficultés propres à certains secteurs tels que l’hôtellerie et la restauration.