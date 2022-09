Hockey sur glace – Bienne calme Lausanne d’entrée Les Seelandais ont parfaitement entamé le championnat nouveau, en s’imposant à Lausanne, lors de la 1re journée de National League (2-3). Robin Carrel Lausanne

Tino Kessler (à g.) marque le 1-1 en trompant au gardien lausannois Tobias Stephan. keystone-sda.ch

Les Vaudois voulaient être une équipe pénible à jouer, ils ont surtout été difficiles à regarder lors de leurs entames des deux premières périodes. Ça a passé lors du tiers-temps initial, mais pas lors du deuxième, où ils ont eu toutes les peines du monde à attraper une rondelle que les Biennois s’échangeaient un peu trop vite. Lausanne a fini par s’incliner sur un but marqué lors de l’entame de l’ultime tiers, alors qu’ils avaient enfin mieux débuté.

Le LHC a eu de la peine à entrer dans sa partie donc, a dû surmonter les deux fautes de Kenins de la première période, mais a tout de même réussi à passer devant. Salomäki était judicieusement au rebond sur un tir de Frick, dévié par Hügli et repoussé devant lui par Säteri (17e). De quoi faire chanter les 6418 fans de la Vaudoise aréna, qui ont déchanté peu après.

La baraque a tenu pendant 25 minutes, le temps que le portier Stephan, pas franchement rassurant jusqu’ici, craque sur deux tirs en l’espace de 46 secondes (Kessler 26e et Forster 27e). Sur le premier, le puck ne prenait pas le chemin du but et, sur le deuxième, la rondelle a semblé lui passer sous le bras. À la 45e, c’est une sortie hasardeuse du gardien vétéran qui a coûté le 2-3 signé Olofsson, dans une cage béante.

Les Seelandais ont fini moins bien, mais ont tenu le choc jusqu’au bout, grâce à un bon Säteri devant Raffl (59e) et aussi un peu son poteau (Genazzi/58e).

Lausanne - Bienne 2-3 (1-0 1-2 0-1) Afficher plus Vaudoise aréna, 6418 spectateurs. Arbitres: Tscherrig/Hürlimann, Stalder/Duc. Buts: 17e Salomäki (Hügli, Frick) 1-0. 26e Kessler (Brunner, Lööv) 1-1. 27e Forster (Stampfli, Cunti) 1-2. 37e Audette 2-2. 45e Olofsson (Hofer, Haas) 2-3. Lausanne HC: Stephan; Gernat, Sidler; Genazzi, Glauser; Frick, Jelovac; Holdener; Kenins, Audette, Riat; Raffl, Jäger, Hügli; Salomäki, Fuchs, Kovacs; Emmerton, Almond, Pedretti; Krakauskas. HC Bienne: Säteri; Lööv, Rathgeb; Grossmann, Yakovenko; Forster, Schneeberger; Stampfli; Rajala, Sallinen, Hischier; Olofsson, Haas, Hofer; Kessler, Cunti, Brunner; Reinhard, Schläpfer, Tanner. Notes: Lausanne sans Marti, Sekac (malades), Bozon (blessé), Heldner (surnuméraire) ni Maillard (prêté à Bienne). Bienne sans Froidevaux (convalescent) ni Künzle (blessé). Krakauskas sort sur blessure lors de la 2e période. 58e, Genazzi tire sur le montant. Lausanne sans gardien de 57’42 à la fin du match. Pénalités: 5 x 2' contre Lausanne, 1 x 2' contre Bienne et 1 x 5’ et méconduite de match (Grossmann).

Robin Carrel est journaliste au Sport-Center depuis 2018, après avoir évolué sous les couleurs de 20 minutes et de l'agence Sportinformation. Il suit principalement le football, le cyclisme et le freestyle sur neige. Plus d'infos @RobinCarrel

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.