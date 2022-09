Festival de cinéma – Bienne espère tirer le cinéphile par l’oreille La ville bilingue va accueillir son 18e Festival du Film français d’Helvétie (FFFH). Une gageure rendue d’autant plus audacieuse – et nécessaire – par un début d’année catastrophique pour les salles. Francois Barras

L’actrice Elsa Zylberstein, très attendue en Simone Veil, dans le biopic du même nom MARVELOUS PRODUCTIONS - FRANCE 2 CINÉMA - FRANCE 3 CINÉMA

Alors que la fréquentation du cinéma en salles n’a pas retrouvé, tant s’en faut, son niveau d’avant Covid (-34% par rapport à 2019 pour le premier semestre 2022) et que les exploitants comptent parmi les acteurs culturels les plus durement frappés par les habitudes audiovisuelles prises durant la pandémie, certaines initiatives deviennent plus louables encore – ou plus courageuses. Ainsi du Festival du film français d’Helvétie qui, sous l’acronyme FFFH, innerve depuis 2005 la ville bilingue de Bienne de productions 100% francophones et d’invités de marque, capables de générer un afflux supplémentaire de public dans les salles de la cité bernoise.