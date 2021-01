Circulation des personnes – Bientôt, aurons-nous tous un passeport Covid? Pour allier mesures de protection et reconnexion du monde, la réflexion est engagée sur les moyens de certifier le statut sanitaire d’un individu. Attention, affaire sensible! Cathy Macherel

Voyageurs à l’aéroport de Manille. Keystone

Qui aurait imaginé, il y a un an encore, que pour voyager à l’intérieur même de l’Europe nous allions devoir justifier de notre état de santé? Exigence de tests de dépistage négatifs pour entrer dans tel ou tel pays, mise en quarantaine selon la provenance, et bientôt peut-être justification de vaccination. Et qui sait si les exigences posées aux frontières ne vont pas gagner d’autres microterritoires, du festival de musique au grand événement sportif? Ce qui aurait fait un bon scénario dystopique il n’y a pas si longtemps est devenu une réalité avec la crise du Covid.