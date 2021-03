La Tour-de-Peilz – Bientôt des bons pour les commerçants? Deux élues PS veulent de telles aides pour le tissu local. La Municipalité a préparé un contre-projet. Un mariage des deux propositions pourrait être accepté. Stéphanie Arboit

La Tour-de-Peilz devrait apporter son soutien à ses commerces et PME ce mercredi: le Conseil communal devrait voter non seulement des bons, mais aussi des exemptions de taxes déchets et une participation aux charges sociales des cafés-restaurants et bars. Chantal Dervey

L’été dernier, le Canton a mis sur pied des bons d’achat, appelés WelQome. Vevey a suivi avec sa version, appelée BienWenue, sur le même principe: 20% de rabais pour le client et 10% de plus-value pour les commerçants, subventionnés par les pouvoirs publics. Deux jeunes élues PS de La Tour-de-Peilz, Marie Schmidhauser et Paloma Lopez, ont donc proposé la même chose pour leur ville à la fin de 2020, pour «promouvoir l’économie locale et offrir un soutien tant aux familles qu’aux commerçant·es et prestataires de services boéland·es». Les bons se seraient appelés «HappyDays» et devaient se déployer pour les Fêtes.

La Municipalité a déposé un contre-projet: plutôt que des bons aux 38 commerces qui ont pignon sur rue (de l’épicerie à la boulangerie en passant par les pharmacies ou les take-away), l’Exécutif propose d’exempter de la taxe déchets 2021 les 508 entreprises de la ville. Coût: 45’000 fr.

«Lecture réductrice»

D’autre part, la Municipalité veut appuyer les cafés-restaurants et bars de La Tour-de-Peilz. Elle propose de verser une aide correspondant à la moitié des charges patronales des six mois de fermeture de ces établissements, «ce qui reviendrait à environ 70’000 fr., soit le quart des charges patronales annuelles».

Marie Schmidhauser a dénoncé «une lecture réductrice» de leur proposition. «Si ce projet comporte certaines qualités, il occulte deux aspects fondamentaux de la proposition initiale: l’aspect social, d’une part, et la promotion des commerces et enseignes locales, d’autre part. Notre proposition permettait d’offrir une opportunité intéressante pour les citoyens boélands ayant vu leur pouvoir d’achat diminuer grâce au rabais de 20%. En second lieu, elle constituait un réel soutien aux commerces et prestataires de services locaux et permettait d’augmenter leur visibilité sur le moyen ou long terme et pas seulement à court terme, l’idée étant de les faire découvrir à des particuliers qui ne s’y seraient pas forcément rendus en l’absence d’opportunité.»

«Je ne suis pas opposé aux bons, ils sont complémentaires à notre proposition et c’est ce qui va finalement être proposé par la commission, répond Jean-Pierre Schwab, municipal en charge. Cette solution mixte me convient.» Le Conseil communal votera ce mercredi sur ce projet.

Pourquoi alors n’avoir pas mis en place des bons en fin d’année, qui auraient pu être dépensés pour les Fêtes? «Nous aurions pu proposer une mesure plus tôt, mais nous n’avions pas senti ce besoin. Des villes comme Lausanne ou Vevey l’ont fait, mais leur tissu de commerçants est beaucoup plus important que le nôtre! Et avec notre solution d’exemption de taxe et de versement d’une partie des charges sociales, nous avons voulu être pragmatiques et plus rapides qu’en mettant au point des bons.»