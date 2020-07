Développement d’Estavayer – Bientôt des villas dans le secteur de la Prillaz Le chantier d’équipement du secteur est du quartier de la Prillaz est à l’enquête publique. Les derniers lots de ce quartier de quelque 2000 habitants seront plus individuels. Sébastien Galliker

Les vaches devront bientôt s’en aller pour faire place à de nouvelles constructions dans le quartier des Portes du Lac à Estavayer. JEAN-PAUL GUINNARD

Les choses vont vite du côté du nouveau quartier d’habitation de la Prillaz, à l’est d’Estavayer-le-Lac. Depuis le début des années 2010, autorités et promoteurs planchent sur le développement d’un gigasecteur de près de 100’000 m2, pouvant accueillir pas loin de 50 constructions diverses, soit quelque 2000 nouveaux habitants potentiels pour la commune d’Estavayer. Et alors que la construction de la partie centrale du complexe doit débuter sous peu, l’équipement du reste du secteur est à l’enquête publique depuis quelques jours.

«Alors que les premières parties n’étaient formées que d’immeubles de plusieurs logements, cette dernière partie sera davantage axée sur l’habitat individuel», présente le syndic, Éric Chassot. Selon le plan d’aménagement de détail soumis à l’enquête au printemps 2017, 34 maisons de un à trois appartements et six immeubles de cinq logements chacun sont prévus sur une surface de 50’000 m2. De quoi remplir toute la pointe du triangle de ce quartier, à l’est de la cité médiévale.

Début en 2016

Les équipements seront réalisés par les différents propriétaires concernés, dont la Commune pour environ un tiers de la surface. Cela permettra la mise en vente des parcelles d’ici à six mois, si tout se passe comme prévu.

Pour rappel, les premiers coups de pelleteuse en vue de la construction de ce quartier baptisé Portes du Lac avaient été donnés début 2016. Depuis, les grues n’ont jamais quitté le secteur et les lotissements poussent avec frénésie. Il y a une année, la partie centrale était ainsi à l’enquête. La construction d’une centaine de logements dans quatre immeubles (trois en location et un en PPE) pour 55 millions de francs débutera en septembre. Des surfaces commerciales, une garderie et un restaurant font aussi partie des infrastructures prévues. Pour les secteurs suivants, des enquêtes suivront ces prochains mois, mais après la vente des lots individuels.