CFF – Bientôt des wagons pour les porteurs de masques? Les CFF ont lancé auprès de leur clientèle un sondage visant à déterminer d’éventuelles mesures qui pourraient être mises en place. L’introduction de wagons spéciaux dans lesquels le port du masque serait obligatoire en fait partie.

Le concept de sécurité des CFF prévoit le port du masque si la distance de deux mètres ne peut être respectée. KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Les CFF s’interrogent également sur une obligation générale du port du masque. KEYSTONE/Ti-PRESS Les porteurs de masques constituent encore une exception dans les trains. KEYSTONE/Ti-PRESS 1 / 3

Les CFF étudient l’introduction de wagons dans lesquels le port du masque serait obligatoire. Ils ont lancé mercredi un sondage auprès de leur clientèle pour se faire une idée plus précise des effets du coronavirus sur les comportements en matière de mobilité.

Cette enquête, lancée mercredi, s’adresse à quelque 200 clients. Elle n’a pas encore donné de résultats, ni débouché sur des tendances, a indiqué jeudi un porte-parole de l’ex-régie fédérale à Keystone-ATS, confirmant une information du site blick.ch.

Eviter la confusion

Ce sondage vise à déterminer d’éventuelles mesures que les CFF pourraient prendre. L’une des questions porte sur l’introduction de wagons spéciaux dans lesquels le port du masque serait obligatoire. Elle demande aux clients s’ils prendraient plus ou moins souvent le train si une telle offre devait exister. Une autre porte sur une obligation générale du port du masque.

«Nous voulons nous faire une image claire et sentir le pouls de ce qui préoccupe les gens», a expliqué le porte-parole. Il a refusé de spéculer sur les résultats du sondage et précisé que les CFF n’agiront pas seuls.

D’une part, l’entreprise doit respecter les recommandations de la Confédération. D’autre part, les règles et prescriptions en matière de comportement doivent idéalement être les mêmes pour l’ensemble des entreprises de transport public, pour ne pas provoquer de confusion chez les clients.

Masque recommandé

Les porteurs de masques sont actuellement une petite minorité dans les trains. Le patron des CFF Vincent Ducrot avait estimé il y a une semaine qu’il y a encore des efforts à faire pour respecter les règles de protection, notamment porter un masque en cas de forte affluence.

Le concept de protection présenté fin avril par les CFF et CarPostal incite en effet les passagers à porter des masques de protection si la distance minimale de deux mètres ne peut pas être respectée. Il appelle également à limiter ses déplacements au strict nécessaire et à éviter dans la mesure du possible les heures de pointe.

( ATS/NXP )