Lutte contre le Covid en Suisse – Bientôt la fin des tests gratuits pour les non-vaccinés Le président de la Confédération déclare respecter l’avis des personnes ne souhaitant pas se faire vacciner, mais entrevoit la fin d’un privilège dont elles bénéficient.

Guy Parmelin, président de la Confédération KEYSTONE

La Suisse a surmonté la partie la plus difficile de la pandémie due au coronavirus, affirme le président de la Confédération Guy Parmelin dans le SonntagsBlick. Le conseiller fédéral UDC respecte les personnes qui ne veulent pas être vaccinées contre le Covid-19, mais, ajoute-t-il, il faut se demander, si la majorité de la population qui a été vaccinée ou prévoit de l’être est prête à accepter les conséquences du refus d’une minorité. Dans cette optique, le Vaudois imagine que les tests gratuits pour les personnes non vaccinées ne le seront bientôt plus. La vaccination restera, quant à elle, gratuite.

Concernant les mesures prises pour lutter contre la pandémie, le moment est venu pour la Suisse d’assouplir les restrictions mises en place pour freiner la propagation du Covid-19, déclare à la SonntagsZeitung l’épidémiologiste Marcel Tanner. L’ancien membre de la task force scientifique de la Confédération considère que la situation épidémiologique actuelle permet au Conseil fédéral de lancer la normalisation dans le courant du mois d’août déjà.

La normalisation

D’autres épidémiologistes, comme Marcel Salathé et Andreas Cerny, ont aussi plaidé pour un assouplissement ces derniers jours. L’Office fédéral de la santé publique se montre pour l’instant plus prudent. La Suisse a enregistré vendredi 800 cas supplémentaires de coronavirus. Sur les quatorze derniers jours, le nombre total d’infections est de 9425, soit 109,03 nouvelles infections pour 100’000 habitants. Le taux de reproduction est de 1,26.

EAH/Revue de presse ATS

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.