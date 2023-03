On ne laisse pas Bébé dans un coin – Bientôt quadra, «Dirty Dancing» est toujours aussi culte Ce vendredi, la Cinémathèque suisse et la brasserie de Montbenon rendent hommage au film. Retour en anecdotes et souvenirs aux origines du mythe. Catherine Cochard

Le fameux porté du film, réalisé dans une eau glaciale, d’après les dires des acteurs. Splendor Films

Chaque année, ici et ailleurs, «Dirty Dancing» fait son come-back, porté par les adorateurs de toutes les générations qui lui vouent un véritable culte. Toute occasion est bonne pour raviver la flamme et mesurer l’ampleur du mythe. À commencer par l’anniversaire, ce dimanche 26 mars, de l’actrice principale Jennifer Grey qui a eu 63 ans. Une excuse idéale pour, comme TMC, rediffuser le film, ou comme la Cinémathèque et la brasserie de Montbenon lui rendre hommage* lors d’une soirée arrosée de cocktails 80's et ambiancée par le set des Djettes vaudoises les Sœurs Tignasse.