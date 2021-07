Mobilité urbaine à Lausanne – Bientôt un ascenseur pour se jouer de la pente à Montelly D’un coût de 1,5 million de francs, l’installation pourrait être opérationnelle l’été prochain. Elle sera à l’enquête publique ces prochains jours. Laurent Antonoff

L’installation reliera les chemins de Montelly et de la Colline via une passerelle. Ville de Lausanne

C’était un souhait exprimé par les habitants de Montelly dans le cadre d’un contrat de quartier. Il sera prochainement exaucé: construire un ascenseur afin d’améliorer l’accessibilité entre les chemins de Montelly et de la Colline, via une passerelle. Inscrit dans le cadre des mesures du projet d’agglomération Lausanne-Morges (PALM 2012), l’aménagement fera l’objet d’une mise à l’enquête publique dans les jours à venir.

Situé à côté des escaliers existants, l’ascenseur offrira un accès facilité au quartier ainsi qu’aux transports publics, notamment le M1. But de l’ouvrage: rendre le réseau piétonnier le plus attractif possible.

Destiné à la mobilité active (piétons et vélos), l’ouvrage répondra également aux critères d’accessibilité universelle afin de faciliter son usage pour les personnes à mobilité réduite.

Un soin particulier a été donné dans le choix des matériaux afin d’assurer une bonne intégration de l’ascenseur dans son environnement. L’ascenseur sera précisément construit à l’est du bâtiment situé au numéro 46 du chemin de Montelly. Il pourrait être mis en fonction à partir de l’été 2022.

Le coût total du projet est estimé à 1,5 million de francs, incluant la réalisation de l’ascenseur, de la passerelle, le réaménagement des espaces publics aux alentours de l’ascenseur et enfin la réfection des escaliers existants.

Lausanne comptera deux ascenseurs de plus à Montelly, l’été prochain, et à Sébeillon à la fin de l’année 24 heures

Un second ascenseur urbain est également inscrit dans le PALM 2012. Il s’agit de celui reliant Sébeillon à Sévelin. Il est actuellement en travaux, comme de nouveaux escaliers d’ailleurs, et devrait être opérationnel à la fin de l’année. Son coût: 700’000 francs pour le génie civil, l’ascenseur et l’escalier.

Voici ce à quoi ressemblera l’ascenseur qui reliera Sébeillon à Sévelin à la fin de l’année. Emch + Berger et Architram

