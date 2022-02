Projet social à Yverdon-les-Bains – Bientôt un lieu de soins pour les plus démunis? L’écologiste Céline Ehrwein propose de créer une structure proposant des soins médicaux, dentaires et d’hygiène. La droite a renvoyé l’idée en commission. Frédéric Ravussin

Avec 37’452 subsidiés LAMal et 3462 ménages qui bénéficient du revenu d’insertion en 2020, le district Jura-Nord vaudois et son chef-lieu Yverdon ne sont pas épargnés par la précarité. Une situation que la crise économique liée à la pandémie pourrait encore péjorer ces prochains mois. «Dans ce contexte, de nombreux travailleurs pauvres et personnes sans travail ne peuvent tout simplement pas imaginer devoir se payer un rendez-vous médical ou dentaire», a déclaré jeudi soir en plénum la conseillère communale Céline Ehrwein.

C’est pour cette raison que l’écologiste aimerait que la Municipalité réfléchisse à la mise en place d’une structure permettant aux personnes vulnérables d’avoir accès à différentes prestations: soins médicaux, paramédicaux et dentaires de première nécessité. Mais aussi des soins d’hygiène. Aujourd’hui, certaines personnes se lavent dans les lavabos de la bibliothèque, les douches du camping et de la plage étant fermées en hiver.

«La précarité accroît les tensions sociales. Un tel lieu permettrait d’intervenir en amont.» Céline Ehrwein, conseillère communale yverdonnoise (Verts)

Pour Céline Ehrwein, la ville et la région ont tout à gagner de l’ouverture d’une telle structure, semblable au Point d’eau créé à Lausanne en 1999. Sur le plan sanitaire, mais aussi en termes sociaux et économiques. «La précarité accroît les tensions sociales. Un tel lieu permettrait d’intervenir en amont et aussi de diminuer les coûts en termes de prise en charge sur le long terme.»

Une étape de plus

Le coût, c’est justement ce qui a fait réagir certains membres de la droite. «Bien que pertinent, ce projet pourrait coûter des centaines de milliers de francs par an à la collectivité sans forcément réussir à atteindre sa cible», a souligné Pascal Gafner. L’élu de l’UDC soutenait la proposition du libéral-radical Maximilien Bernhard de transmettre ce dossier pour étude à une commission plutôt que directement à la Municipalité. «On ne va pas s’opposer frontalement, mais le filet social yverdonnois est solide. Le recours à une commission permettrait de dresser un état des lieux et de voir s’il faut compléter le dispositif en place.»

Malgré l’appel du pied du municipal socialiste Jean-Claude Ruchet, le Conseil a préféré la voie de la commission. Un choix qui peine la postulante. «Ce projet me tient à cœur et les professionnels en ont souligné le besoin. J’espère que la commission aidera à mieux comprendre de quoi il s’agit, mais j’ai quand même l’impression qu’on rajoute un étage à la fusée…»

Concernant le financement, la Verte a précisé que le soutien cantonal serait effectivement nécessaire. Comme à Lausanne, où l’État assume les deux tiers du fonctionnement du Point d’eau. Une association de soutien à la structure et le produit des prestations assurées permettent de boucler les comptes.

