Un réaménagement réussi – Bienvenue dans le Luna Park du Paléo Site remodelé, scènes reconfigurées, pas de cash au bar: la réorganisation du festival fluidifie les déplacements et accélère la consommation. Fabrice Gottraux

Nyon, mardi 19 juillet: nouvellement érigée sur le site du Paléo, la scène Véga, deuxième en importance de par sa taille, accueille pour l’ouverture de la 45 e édition le groupe de néopunk rock américain Turnstile. MAGALI GIRARDIN

En 2022, on ne va plus au concert. On paie, c’est d’accord, même cher, mais pour vivre une expérience. De quoi s’agit-il précisément?