Harcèlement et homophobie – Bilal Hassani, martyr queer et pop

Malgré ses nombreux fans, le jeune chanteur de 23 ans suscite de vives réactions auprès des homophobes qui l’ont menacé et ont causé l’annulation de son concert prévu dans une église désacralisée. Il porte plainte. Lanz Alexandre

Bilal Hassani brillait de mille feux sur le tapis rouge de l’édition 2022 de Canneseries, le Festival international des séries de Cannes. Valery HACHE / AFP

L’annonce est tombée le 5 avril: le concert de Bilal Hassani prévu le soir même dans l’ancienne basilique Saint-Pierre-aux-Nonnains, à Metz, est annulé. Dans une France déjà à feu et à sang pour cause de réforme des retraites, Bilal Hassani et son tourneur Live Nation préfèrent ne pas prendre de risque, la sécurité de l’artiste et de son public étant une priorité. Les premières menaces apparaissent quelques jours avant le concert, émanant de collectifs catholiques tels qu’Aurora Lorraine et Lorraine catholique, indignés de la teneur d’un tel spectacle dans un lieu qui accueille pourtant d’autres concerts, comme celui de Pomme prévu en novembre prochain.