Hockey – Bilan canadien toujours parfait Le Canada a remporté son 3e match d'affilée, au championnat du monde en Finlande. Les hommes de Claude Julien ont cette fois dominé la Slovaquie (5-1), sans trop trembler. Robin Carrel

Pierre-Luc Dubois a réussi un doublé, dont une réussite magnifique. AFP

Deux buts contre leur camp sur les deux premières réalisations canadiennes finalement accordés à Adam Lowry et Pierre-Luc Dubois, un raté du gardien sur la réussite No 4 signée Cole Sillinger... Les Slovaques ont longtemps cru avoir leur chance face à la sélection à la feuille d'érable, mais des erreurs individuelles et une bonne dose de malchance les ont totalement plombés.

Le 3e goal canadien, par contre, n'a rien dû à personne à part à la classe de Pierre-Luc Dubois. L'attaquant des Jets de Winnipeg était au sol, dos au but, quand il a réussi à trouver un trou de souris à travers le gardien Adam Huska et ainsi réussir un doublé. Il a aussi permis à son équipe de prendre seule la tête du groupe A, celui de la Suisse, avec un match de plus par rapport à la troupe de Patrick Fischer. Les deux équipes seront opposées samedi.

Dans l'autre match de l'après-midi, la Lettonie a enfin ouvert son compteur points, contre la Norvège (3-2). Les Baltes menaient déjà 3-1 après 33 minutes, grâce à des buts de Rodrigo Abols, Nikolajs Jelisejevs et Roberts Bukarts. La pénalité de match infligée au Norvégien Ludvig Hoff avant la mi-match a bien aidé la cause lettone.

