Économie en Suisse – Bilan des fêtes positif pour le tourisme Si la progression des nuitées de 3% est un franc succès par rapport aux vacances passées de Noël et du Nouvel-An, la météo reste un désavantage.

Le secteur du tourisme en Suisse tire un premier bilan positif des fêtes de fin d’année 2022/23, avec à la clé une progression des nuitées de 3% par rapport aux vacances de Noël et de Nouvel-An de l’année passée. (archives) KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Le secteur du tourisme en Suisse tire un premier bilan positif des fêtes de fin d’année 2022/23, avec à la clé une progression des nuitées de 3% par rapport aux vacances de Noël et de Nouvel-An de l’année passée. La demande a été particulièrement dynamique en montagne, grâce à l’afflux d’hôtes de l’étranger mais également à la fidélité des résidents suisses.

Les réservations d’hébergement et d’offres touristiques ont même parfois atteint la limite des capacités, notamment en altitude, indique mardi Suisse Tourisme dans un communiqué. L’augmentation a surtout été le fait du retour des hôtes étrangers, selon les résultats du sondage opéré par l’organisation de promotion touristique. Mais le niveau des réservations de résidents suisses a également été supérieur à la moyenne.

Le bilan est plus mitigé en ce qui concerne les excursions journalières, les conditions météorologiques défavorables et le manque d’enneigement ayant découragé les citadins. Mais en dépit de l’inflation et du risque de pénurie d’électricité, l’envie de partir en vacances, notamment aux sports d’hiver, est intacte, se réjouit Suisse Tourisme. Pour l’instant, le contexte défavorable ne semble pas avoir eu d’effets tangibles sur l’attrait touristique du pays, conclut l’organisation.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.