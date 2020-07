Aide au développement – Bilan positif après 100 jours pour la cheffe de la DDC La crise du coronavirus a été au centre des priorités de Patrizia Danzi à la tête de la Direction du développement et de la coopération.

Patrizia Danzi est l’ancienne directrice régionale du CICR pour l’Afrique à Genève. Keystone

Arrivée en mai à la tête de la Direction du développement et de la coopération (DDC), Patricia Danzi tire lundi un premier bilan positif. La crise du coronavirus a été au centre des priorités pour ses 100 premiers jours à ce poste.

«Nous avons réagi rapidement et sans formalités excessives», a expliqué la nouvelle directrice de la DDC dans un communiqué. «La pandémie montre à quel point il est important pour la Suisse de contribuer à réduire les risques mondiaux et à renforcer les systèmes de santé dans les pays en développement. Cette crise rappelle à tous l’importance de pouvoir compter sur des systèmes solides», ajoute-t-elle.

L’ancienne directrice régionale du CICR pour l’Afrique à Genève a elle aussi dû s’adapter à la nouvelle situation. Il lui a été impossible de voyager et elle devra attendre avant de pouvoir faire la connaissance des membres du personnel du réseau extérieur et des partenaires sur le terrain.

Cela ne l’a pas empêchée de se sentir «à l’aise» dans son nouveau poste. «Nous disposons d’un mandat solide, fondé sur notre Constitution et qui met l’accent sur les besoins des populations et la lutte contre la pauvreté. Je considère cela comme un réel atout. Il me reste encore beaucoup à apprendre dans le cadre de cette activité importante et à haute responsabilité», précise Patrizia Danzi.

L’une de ses priorités est désormais de préparer le déploiement de la nouvelle stratégie de coopération internationale de la Suisse pour 2021-2024. Le Parlement doit encore y donner son aval lors de la session d’automne.

( ATS/NXP )